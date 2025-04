Bắt đối tượng tạo tài khoản giả chơi hụi online, lừa đảo 1,7 tỷ đồng

Đối tượng Nguyễn Nhật Thảo Xuân Vy

Ngày 10-4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Nhật Thảo Xuân Vy (28 tuổi, trú huyện Đơn Dương) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền lên tới 1,7 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, Vy quen biết chị N.T.B.T. (trú cùng huyện) thông qua các dây hụi online do chính Vy lập ra. Khi phát hiện chị T. bị “giật hụi” và đang cần tiền trả nợ, Vy đã lợi dụng tình hình, xúi giục chị T. mở thêm nhiều dây hụi để gom tiền.

Vy sau đó lập tài khoản Facebook giả mang tên “Thanh Thảo”, giả làm người chơi hụi mới để đề nghị được hốt đầu tất cả các dây mới. Do tin tưởng, chị T. đã đồng ý để tài khoản này tham gia và hốt hụi từ kỳ đầu tiên.

Không dừng lại ở đó, Vy còn tiếp tục dựng câu chuyện rằng “Thanh Thảo” có người cô sẽ đứng ra mở thêm các dây hụi lớn, hứa hẹn có thể hốt ngay số tiền từ 2-3 tỷ đồng, nhằm tiếp tục lôi kéo chị T. tham gia.

Từ tháng 1 đến tháng 4-2024, với thủ đoạn tinh vi này, Vy đã chiếm đoạt của chị T. tổng cộng 1,7 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương vào cuộc, thu thập chứng cứ, bảo vệ quyền lợi cho người bị hại. Tại cơ quan công an, Vy đã thừa nhận hành vi phạm tội. Do đang nuôi con nhỏ, bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn: cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.

Vụ án hiện đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN