Bắt đối tượng trốn truy nã 33 năm

Chiều 27-8, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị vừa bàn giao Lê Văn Bang (sinh năm 1970, ngụ phường Phú Bình, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho Công an tỉnh Gia Lai, để điều tra xử lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bang là đối tượng bị Công an tỉnh Gia Lai truy nã từ năm 1991 cho tới khi bị bắt.