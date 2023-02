Bắt đối tượng truy nã, dùng súng cố thủ khi bị bao vây

Chiều 21-2, Công tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau hơn 12 giờ vây bắt quyết liệt và căng thẳng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, dùng súng cố thủ trong nhà nghỉ.

Đối tượng là Nguyễn Duy Lâm (33 tuổi, trú xã Nam Hải, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định). Đây là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Công an TP Hà Nội về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 20-2, sau khi có thông tin Nguyễn Duy Lâm đang lẩn trốn tại một khu rừng thuộc địa bàn huyện Thường Xuân, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an các huyện: Thường Xuân, Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) triển khai lực lượng vây bắt đối tượng.

Đến tối 20-2, lực lượng công an phát hiện Lâm di chuyển từ huyện Thường Xuân về một nhà nghỉ trên địa bàn xã Thọ Xương (huyện Thọ Xuân) để lẩn trốn. Khi phát hiện lực lượng công an vây bắt, đối tượng đã dùng súng cố thủ trong phòng của nhà nghỉ.

Sau hơn 12 giờ vây bắt, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 9 giờ 30 phút ngày 21-2, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ được Nguyễn Duy Lâm cùng 1 khẩu súng quân dụng bên trong có 4 viên đạn. Việc bắt giữ đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia và nhân dân trong vùng.

Tiếp tục khám xét tại khu rừng nơi Lâm lẩn trốn trước đó, lực lượng công an thu giữ tiếp 1 khẩu súng tự chế bên trong có 6 viên đạn, 51 viên đạn các loại, 1 cục chất màu trắng nghi là heroin và nhiều tang vật liên quan.