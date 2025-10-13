Bắt được cá sấu dài hơn 2,6m ở Khánh Hòa

Chiều 13-10, lực lượng chức năng cùng người dân bắt được cá sấu dài hơn 2,6m tại xã Diên Lâm (tỉnh Khánh Hòa), nghi tấn công người dân 5 ngày trước.

Cá sấu bị bắt. Ảnh: CÔNG AN XÃ DIÊN LÂM

Chiều 13-10, lãnh đạo UBND xã Diên Lâm (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được cá thể cá sấu tại khu vực sông Chò, nghi tấn công người dân 5 ngày trước.

Cụ thể, khoảng 15 giờ cùng ngày, nhận tin báo từ người dân, lực lượng công an đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp với người dân bắt được cá sấu. Con vật bị bắt là cá cái, nặng khoảng 80kg, dài hơn 2,6m; hiện chưa xác định được chủng loại. Công an xã đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Cánh tay phải của nạn nhân nghi bị cá sấu tấn công. Ảnh: NDCC

Trước đó, sáng 8-10, một người dân nghi bị cá sấu tấn công tại khu vực sông Chò, thôn Xuân Trung. Nạn nhân may mắn thoát lên bờ và được sơ cứu tại trạm y tế.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền xã Diên Lâm đã cử lực lượng khoanh vùng, cảnh báo người dân không đến gần các khu vực sông, đầm nước, đặc biệt là đoạn sông Chò nơi xảy ra vụ việc.

Trong khoảng thời gian này, trên địa bàn xã có mưa lớn, nước sông Chò dâng cao và chảy xiết, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Cơ quan công an cũng xác định cá thể cá sấu nghi tấn công người dân tại khu vực sông Chò không phải sổng chuồng từ Khu du lịch Nhân Tâm - KAHO. Kiểm tra tại khu du lịch này cho thấy đang nuôi nhốt 2 cá thể cá sấu nước ngọt; đầy đủ giấy tờ pháp lý, đảm bảo quy định về an toàn nuôi nhốt.

HIẾU GIANG