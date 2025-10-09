Khánh Hòa: Truy tìm cá sấu sổng chuồng cắn người ở sông Chò

Chiều 9-10, ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Diên Lâm (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương truy bắt con cá sấu sổng chuồng ở khu vực sông Chò, thôn Xuân Trung.

Trước đó, vào sáng 8-10, một người dân khi lội nước tại khu vực sông Chò (gần cầu Suối Sâu B, thôn Xuân Trung) bất ngờ bị một con cá sấu tấn công vào tay và chân. Nạn nhân may mắn thoát được và đến Trạm Y tế Khánh Bình để sơ cứu.

Sự việc trên đã gây tâm lý hoang mang cho người dân địa phương. Ngay sau khi nhận thông tin, chính quyền xã Diên Lâm đã huy động lực lượng chức năng truy bắt cá sấu.

Cánh tay phải của nạn nhân bị cá sấu tấn công. Ảnh: NDCC

Theo ông Lê Văn Hiệp, những ngày qua khu vực xã có mưa lớn, nước sông dâng cao và chảy xiết, gây khó khăn cho việc truy bắt cá sấu. Sau hơn một ngày tìm kiếm, vẫn chưa có kết quả. Thông tin ban đầu, con cá sấu nặng khoảng 10kg, nghi bị sổng chuồng từ một khu du lịch trên địa bàn. Hiện phía khu du lịch sinh thái đã thuê một đơn vị chuyên nghiệp để truy tìm và bắt lại con cá sấu.

Chính quyền đã cảnh báo người dân hạn chế đến gần sông Chò, không câu cá, tắm rửa hay chăn thả gia súc quanh khu vực này. Cơ quan chức năng cũng đang điều tra, làm rõ trách nhiệm của cá nhân và tổ chức liên quan.

Khu vực sông Chò có cá sấu. Ảnh: NDCC

HIẾU GIANG