Công an vào cuộc vụ "cá sấu cắn người" ở Khánh Hòa

Chiều 10-10, ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Diên Lâm (tỉnh Khánh Hòa), cho biết hiện lực lượng công an, kiểm lâm, thú y đang phối hợp làm rõ vụ việc nghi cá sấu cắn người.

Theo báo cáo, vào sáng 8-10, một người dân nghi bị cá sấu tấn công tại khu vực sông Chò, thôn Xuân Trung. Con vật được cho có trọng lượng khoảng 20-30kg. Nạn nhân may mắn thoát lên bờ và đến trạm y tế sơ cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền xã Diên Lâm đã cử lực lượng khoanh vùng, cảnh báo người dân không đến gần khu vực sông, đầm nước, nhất là đoạn sông Chò nơi xảy ra vụ việc.

Cánh tay phải của nạn nhân nghi bị cá sấu tấn công. Ảnh: NDCC

Những ngày qua, trên địa bàn xã có mưa lớn, nước sông Chò dâng cao và chảy xiết, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm. Đến nay, sau hơn 2 ngày rà soát, lực lượng chức năng vẫn chưa phát hiện dấu vết con vật nghi là cá sấu.

Chính quyền xã đang phối hợp với cơ quan chức năng làm việc với khu du lịch nghi để sổng cá sấu về hồ sơ và việc nuôi nhốt... Ngành y tế cũng làm việc với nạn nhân để xác định vết thương, chưa loại trừ khả năng nạn nhân bị thương do động vật khác tấn công.

HIẾU GIANG