Bắt giam 7 đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng ở Phú Quốc

Ngày 17-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng; đồng thời, khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang, để tiếp tục xử lý các đối tượng này về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.