Bắt giám đốc công ty đa cấp bị truy nã

Ngày 31-7, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã bàn giao Nguyễn Văn Sĩ (sinh năm 1977, ngụ tỉnh Kiên Giang) cho Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử lý theo quy định.

Trước đó, tháng 5-2019, Sĩ là giám đốc của một công ty có văn phòng tại TP Cần Thơ, nhưng hoạt động "chui" theo hình thức đa cấp, chủ yếu kêu gọi nhiều người góp tiền đầu tư.

Sĩ đã kêu gọi 49 người đầu tư vào các dự án kinh doanh của công ty để được hưởng lãi suất cao với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Do công ty không trả lãi cho khách hàng nên bị tố cáo.

Công an làm việc với Sĩ



Sau đó, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Sĩ về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”. Do Sĩ không có ở địa phương, nên công an ra quyết định truy nã vào tháng 5-2024.

Tháng 10-2019, Sĩ bỏ lên TPHCM, đi bán hàng thực phẩm chức năng. Mới đây, trong quá trình tuần tra, Công an TP Thủ Đức phát hiện Sĩ nên bắt giữ.

TRUNG DŨNG