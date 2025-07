Điều chỉnh tiêu chí thầu để Thuận An và liên danh trúng thầu?

Trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Công ty Thuận An), bị can Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thuận An) và các đồng phạm đã thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng...

Như Báo SGGP đã thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Công ty Thuận An). Trong vụ án này, bị can Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thuận An) và các đồng phạm đã thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng với đó, người này còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi tại các tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh), Tuyên Quang, Quảng Ninh, TP Hà Nội và Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng).

Tại Bộ GTVT (cũ), dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4E (tỉnh Quảng Nam cũ, nay là TP Đà Nẵng) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư cuối năm 2015. Sau đó Bộ GTVT (cũ) phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Sau khi dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4E được giao cho Ban Quản lý dự án 4 thực hiện, do có mối quan hệ thân thiết từ trước, ông Nguyễn Duy Hưng đã liên hệ, gặp và đề nghị ông Nguyễn Quang Huy (Giám đốc Ban Quản lý dự án 4) cho Công ty Thuận An tham gia đấu thầu và triển khai thi công dự án trên.

Trong 3 gói thầu của dự án trên, Nguyễn Duy Hưng và Nguyễn Quang Huy thống nhất với nhau, để Công ty Thuận An được thi công 2 gói thầu (XD01 và XD02). Thỏa thuận xong, ông Nguyễn Quang Huy chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty Thuận An trúng thầu. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Duy Hưng chỉ đạo lãnh đạo công ty con mà mình nắm quyền chi phối là Công ty 168 Việt Nam liên hệ, thống nhất với 3 nhà thầu để phân chia liên danh tham gia đấu thầu dự án trên.

Quá trình thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán 2 gói thầu trên, Nguyễn Duy Hưng và Nguyễn Ngọc Hòa gặp và đề nghị ông Vũ Hải Tùng (Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ) sớm có báo cáo thẩm định thiết kế, dự toán và được ông Tùng đồng ý.

Sau khi dự thảo xong hồ sơ mời thầu, theo chỉ đạo của ông Nguyễn Quang Huy, cấp dưới của ông Huy đã cung cấp hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu liên danh nghiên cứu, tham gia ý kiến. Đáng chú ý, theo cáo trạng, quá trình đọc hồ sơ, các nhà thầu đã đề nghị chỉnh sửa một số tiêu chí, thậm chí bỏ cả hạng mục quan trọng để tạo điều kiện cho Công ty Thuận An và liên danh đủ điều kiện năng lực đấu thầu, trúng thầu.

Sau gần 1 tháng công bố trên hệ thống đấu thầu quốc gia, chỉ có các liên danh và Công ty Thuận An trúng thầu 2 gói thầu trên với tổng giá trị hơn 930 tỷ đồng. Quá trình đấu thầu và thi công 2 gói thầu XD01, XD02, Nguyễn Duy Hưng trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới chi tiền cảm ơn cho Ban Quản lý dự án 4 và Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ tổng số tiền gần 14 tỷ đồng. Trong đó, đưa cho ông Nguyễn Quang Huy hơn 9,1 tỷ đồng… Ở dự án này, các bị can gây hậu quả thiệt hại hơn 2,3 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn điều tra, cơ quan tố tụng đã thu giữ hơn 10 tỷ đồng và 30.000 USD của các bị can. Các bị can đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả hơn 116 tỷ đồng và 100.000 USD. Trong vụ án này, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhận thấy còn có sơ hở, thiết sót trong một số văn bản quy phạm pháp luật, trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng, đấu thầu, kiểm toán, là nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của các bị can.



