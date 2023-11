Bắt giam quản lý, nhân viên khu du lịch Làng Cù Lần trong vụ 4 du khách Hàn Quốc bị lũ cuốn

Ngày 15-11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng triệu tập, tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với quản lý và nhân viên khu du lịch Làng Cù Lần, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi vô ý làm chết người.

Các bị can bị tạm giữ 4 tháng gồm: Ngô Thanh Nghĩa (sinh năm 1968, trú TPHCM, Phó Giám đốc khu du lịch Làng Cù Lần), Võ Tân Bình (sinh năm 1988, thường trú tỉnh An Giang, nhân viên khu du lịch Làng Cù Lần) và Võ Lê Thái (sinh năm 1993, thường trú tỉnh An Giang, lái xe trong khu du lịch Làng Cù Lần).

Trước đó, Báo SGGP thông tin, Võ Lê Thái lái xe chở nhóm du khách Hàn Quốc đi dọc suối Cạn, xã Lát, huyện Lạc Dương thì bất ngờ nước lũ tràn về cuốn trôi làm 4 du khách tử vong. Riêng Thái kịp thời nhảy thoát, bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.