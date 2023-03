Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 18,6kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 5-3, tin từ Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) cho hay, đơn vị đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh tổ chức điều tra, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng trong vụ vận chuyển trái phép khoảng 18,6kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 3-3, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một số đối tượng đi trên ô tô 67A-112.32 có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, lãnh đạo Công an huyện An Phú chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Khánh An tiến hành xác minh ban đầu.

Nguồn tin trinh sát cho hay, các đối tượng có dấu hiệu liên quan hoạt động phạm tội về ma túy. Vụ việc được báo cáo ngay cho Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Xác định đây rất có thể là vụ vận chuyển ma tuý với số lượng lớn từ Campuchia về Việt Nam, Ban Giám đốc công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Đội CSGT-TT và công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp cùng Công an huyện An Phú tiến hành điều tra, làm rõ và truy xét chiếc xe trên.

Khuya 4-5, lực lượng công an phát hiện chiếc xe ô tô trên đang lưu thông trên quốc lộ 91C, đoạn thuộc ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú nên tiến hành truy đuổi. Phát hiện lực lượng công an, các đối tượng liền ném bỏ 2 túi xách bên trong có 17 gói màu vàng và màu xanh, nghi vấn chứa chất ma túy, rồi tiếp tục bỏ chạy.

Lực lượng công an đã thu giữ số hàng hóa trên, đồng thời truy xét nhanh đối tượng, phương tiện bỏ chạy. Sau đó, công an xã Khánh An phát hiện 2 đối tượng nghi vấn đang đi bộ trên Quốc lộ 91C, hướng từ thị trấn Long Bình đến xã Khánh An nên kiểm tra và mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai tên Đinh Thanh Trực (32 tuổi, trú tại xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) và Thiều Văn Lai (27 tuổi, trú tại xã Sơ Pai, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai).

Qua làm việc, bước đầu, Trực và Lai khai nhận, 2 túi xách chứa 17 bọc nilông mà nhóm của Trực ném xuống đường bị công an thu giữ là ma túy do Trực cùng Lai và một người bạn vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam. Khi cả ba đối tượng lên ô tô do Trực thuê trước đó, nhưng chưa kịp ra khỏi địa bàn huyện An Phú thì bị phát hiện truy đuổi. Cả nhóm quyết định ném tang vật khỏi xe nhằm phi tang, rồi bỏ chạy tới khi bị bắt.

Qua giám định sơ bộ, 17 gói màu vàng và màu xanh trong 2 giỏ xách trên là ma túy, có tổng trọng lượng khoảng 18,6kg. Ngày 5-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Thanh Trực và Thiều Văn Lai về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Hiện, lực lượng công an đang tập trung lực lượng, phương tiện tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng liên quan.

Theo nhận định của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy - Bộ Công an, gần đây, do hướng vận chuyển ma túy từ Lào, Campuchia về Việt Nam qua miền núi Tây Bắc và Tây Nguyên bị kiểm soát chặt, nên các đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu ma túy chuyển hướng vào khu vực biên giới Tây Nam để hoạt động.