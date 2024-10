Ngày 3-10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa điều tra làm rõ vụ buôn bán hàng cấm, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ gần 300kg pháo.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào đầu tháng 9-2024, qua công tác nghiệp vụ, nắm bắt tình hình, Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tại các hội nhóm trên không gian mạng có hiện tượng đăng bán pháo các loại. Xác định đối tượng sử dụng tài khoản để đăng bán pháo là Lê Văn Tuấn (sinh năm 2003, trú tại xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).

Ngày 14-9, Công an huyện Can Lộc đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Lê Văn Tuấn, phát hiện thu giữ 173,8kg pháo nổ các loại.

Lê Văn Tuấn cùng tang vật vụ án

Ngày 24-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Tuấn về hành vi "Buôn bán hàng cấm".

Mở rộng điều tra vụ án, Công an huyện Can Lộc xác định, đối tượng bán pháo cho Lê Văn Tuấn là Đặng Thị Hoa (sinh năm 1989) và Dương Thu Phương (sinh năm 1990), đều trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Gia Lai).

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, phương tiện của Đặng Thị Hoa và Dương Thu Phương, lực lượng công an thu giữ 116,8kg pháo.

Đặng Thị Hoa và Dương Thu Phương cùng tang vật vụ án

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thị Hoa, Dương Thu Phương về hành vi "Buôn bán hàng cấm".

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Can Lộc tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG