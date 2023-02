Bắt giữ 6 thanh, thiếu niên gây ra 20 vụ cướp liên tỉnh

6 nghi can tuổi đời từ 16-25 tuổi khai nhận đã dùng xe máy “độ chế” tốc độ cao gây ra 20 vụ cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn 2 tỉnh Kiên Giang, An Giang.

Ngày 3-2, Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Ban Chuyên án vừa truy bắt 6 thanh, thiếu niên để điều tra hành vi cướp, cướp giật tài sản, gồm: Ngô Lành (tự xù, 19 tuổi); Danh Hữu Đạt (17 tuổi); Lê Kim Quý (21 tuổi); Nguyễn Tuấn Khanh (25 tuổi); Ngô Thành Phong (17 tuổi) và Nguyễn Thanh Nhật (16 tuổi, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang).

Trước đó, người dân TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) trình báo thông tin một nhóm 6-8 thanh niên đi trên các xe gắn máy “độ chế” rảo quanh nhiều tuyến đường để thực hiện hành vi cướp, cướp giật tài sản.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã thành lập Ban chuyên án để điều tra truy bắt nhóm tội phạm. Kết quả trinh sát biết được nhóm cướp này có khoảng 6 đến 8 đối tượng, thường đi trên 2 đến 4 xe mô tô được “độ chế” để tăng tốc độ, chạy rảo các tuyến đường vắng. Khi phát hiện người đi xe máy một mình nghi có mang theo tài sản thì các đối tượng chặn xe, dùng dao khống chế để cướp tài sản, kể cả ban ngày và ban đêm.

Sau một thời gian tích cực thu thập tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án phát hiện nhóm đối tượng đang trên đường đi tiêu thụ tài sản nên nhanh chóng triển khai lực lượng, tổ chức bắt giữ được 6 đối tượng, thu nhiều tang vật, vật chứng của vụ án và nhiều hung khí dùng gây án.

Bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận đã thực hiện 20 vụ cướp tài sản (19 vụ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; 1 vụ trên địa bàn huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang hoặc cơ quan Công an gần nhất đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.