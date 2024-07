Bắt giữ đối tượng chém chết người do mâu thuẫn sau cuộc nhậu

Ngày 22-7, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, vừa bắt giữ Nguyễn Văn Công (sinh năm 1997, trú xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) về hành vi “giết người”.

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 21-7, sau khi nhậu xong tại nhà của bà N.T.A., Nguyễn Văn Công xảy ra mâu thuẫn với N.V.B. (sinh năm 1997, cùng trú xã Trà Giáp, Bắc Trà My) phía trước nhà bà A. Sau đó, Công chạy vào nhà bà A. lấy 1 con dao (dao chặt xương) chạy ra chém vào vùng ngực trái anh B. khiến nạn nhân tử vong.

Nguyễn Văn Công tại cơ quan điều tra

Nhận được thông tin, ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Nam) phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng Công an huyện Bắc Trà My tổ chức lực lượng tiếp cận hiện trường vụ án. Qua làm việc tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Công đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Công về hành vi “giết người”, tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

NGUYỄN CƯỜNG