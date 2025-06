Bắt giữ hai đối tượng cướp cửa hàng chỉ sau 24 giờ

Công an thị trấn Thanh Bình (huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) đã nhanh chóng bắt giữ hai nghi phạm trong vụ cướp táo tợn tại một cửa hàng quà tặng, chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi vụ việc xảy ra.

Hình ảnh 2 đối tượng khống chế chị Lê Nguyễn Tường V. để cướp tài sản. Ảnh cắt từ camera

Hai đối tượng bị bắt là Cao Xuân Hiến (SN 2001, ngụ xã Thanh Hòa) và Nguyễn Minh Hoàng (SN 2005, ngụ xã Hưng Phước), cùng trú tại huyện Bù Đốp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 40 ngày 16-6, Hiến và Hoàng cùng đi xe máy đến cửa hàng quà tặng Gemini-Store 2, nằm trên đường ĐT787, khu phố Thanh Xuân, thị trấn Thanh Bình. Cả hai giả vờ làm khách mua hàng để tiếp cận mục tiêu.

Hiến mặc áo đen, trùm kín đầu và đeo khẩu trang, trong khi Hoàng mặc áo sọc ca-rô và cũng che mặt bằng khẩu trang. Sau khi vào cửa hàng, vờ hỏi sản phẩm rồi Hiến bất ngờ lao đến khống chế chị Lê Nguyễn Tường V. (SN 2004, nhân viên bán hàng), dùng dao đe dọa và ép chị phải dẫn đến vị trí cất giữ tiền.

Hình ảnh 2 đối tượng khống chế chị Lê Nguyễn Tường V. để cướp tài sản. Ảnh cắt từ camera

Hai đối tượng đã lấy đi khoảng 1,5 triệu đồng từ tủ tiền. Trước khi tẩu thoát, chúng dùng dây sạc điện thoại trói tay chị V. nhằm ngăn cản việc truy hô. Toàn bộ hành vi của hai đối tượng đã bị camera an ninh tại cửa hàng ghi lại rõ nét.

Sau khi thoát được và đảm bảo an toàn, chị V. lập tức đến Công an thị trấn Thanh Bình trình báo. Ngay khi nhận tin, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng hình ảnh từ camera an ninh và nguồn tin từ cơ sở để truy tìm dấu vết hai nghi phạm.

Hai đối tượng đã bị công an bắt giữ

Đến chiều 17-6, chỉ sau chưa đầy 24 giờ, Hiến và Hoàng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa phương. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Công an thị trấn Thanh Bình, đây là vụ việc có tính chất manh động, được lên kế hoạch kỹ lưỡng, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an ninh trật tự địa phương.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

BÙI LIÊM