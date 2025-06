Triệt phá đường dây lừa đảo nhắm vào hàng trăm nghìn người già, người thiếu hiểu biết

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an TPHCM triệt phá một băng nhóm lừa đảo có tổ chức, quy mô lớn, do Trần Quang Đạo (SN 1992, trú tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM, có tiền án về tội trộm cắp tài sản) cầm đầu. Nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người trên cả nước, chủ yếu là người cao tuổi, người thiếu hiểu biết về công nghệ.