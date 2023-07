Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên bán ma túy, đòi nợ thuê

Ngày 26-7, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 15 ngày 25-7, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu bắt quả tang Nguyễn Phường (24 tuổi, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đang bán ma túy, thu giữ nhiều thuốc lắc và Ketamine.

Mở rộng điều tra, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu và Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bắt quả tang Phạm Thanh (27 tuổi, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) đang tàng trữ thuốc lắc và 1 khẩu súng.

Sau khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thanh tại phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu), công an thu giữ hơn 300 viên thuốc lắc, 7 gói ma túy và 19 viên đạn.

Đến 0 giờ 15 ngày 26-7, tại khu vực gần nhà Thanh, cơ quan chức năng tiếp tục bắt quả tang Phạm Hà Thanh Thiện (26 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê), thu giữ ma túy loại Ketamine.

Theo điều tra, Phạm Thanh là đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự. Ngoài mua bán trái phép chất ma túy, Thanh còn hoạt động đòi nợ thuê.

Đặc biệt, Thanh đặt mua khẩu súng cùng hàng chục viên đạn và luôn thủ sẵn trong người khi thực hiện các phi vụ buôn ma túy và đi đòi nợ thuê.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.