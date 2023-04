Bắt hai đối tượng bị truy nã từ Lâm Đồng sang Đắk Nông lẩn trốn

Hai đối tượng bị bắt là Đinh Ngọc Hùng (37 tuổi) và Đỗ Tiến Thắng (29 tuổi, cùng trú tại huyện Cát Tiên). Các đối tượng này bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Cát Tiên ra quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Nông đã nhận được đề nghị của Công an huyện Cát Tiên về việc phối hợp xác minh, truy bắt một số đối tượng bị truy nã đang lẩn trốn trên địa bàn xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Lâm Đồng. Lúc này, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Nông triển khai lực lượng phối hợp với Công an xã Quảng Tín và Công an huyện Cát Tiên chốt chặn trên các ngã đường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 12 giờ 50 cùng ngày, Tổ công tác đã phát hiện, bắt giữ Đinh Ngọc Hùng và Đỗ Tiến Thắng khi các đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sau đó, đối tượng Đinh Ngọc Hùng và Đỗ Tiến Thắng đã được di lý về Công an huyện Cát Tiên phục vụ công tác điều tra.