Bắt khẩn cấp các đối tượng dùng chiêu trò thổi giá đất ở huyện Sóc Sơn

Liên quan vụ nhóm khách hàng trả giá cao bất thường trong buổi đấu giá 58 thửa đất ở thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, chiều 3-12, Công an TP Hà Nội thông tin, đã bắt khẩn cấp các đối tượng liên quan.

Qua điều tra, làm rõ, Công an TP Hà Nội xác định: Theo quyết định của UBND TP Hà Nội về việc giao hơn 15.800m2 đất tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn cho UBND huyện Sóc Sơn, để thực hiện Dự án xây dựng HTKT chỉnh trang, phát triển khu dân cư nông thôn tại thôn Đông Lai.

Ngày 26-4, UBND huyện Sóc Sơn ra quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Đông Lai và quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Đông Lai.

Sau đó, huyện Sóc Sơn tổ chức đấu giá 58 thửa đất, diện tích từ 90 đến 224m2 tại thôn Đông Lai với giá khởi điểm hơn 2,4 triệu đồng/m2, bước giá 3 triệu đồng/m2; tiền cọc từ 44 triệu đồng đến 111 triệu đồng và đấu giá qua 6 vòng bắt buộc.

Tháng 11-2024, Phạm Ngọc Tuấn biết thông tin về cuộc đấu giá đất trên, nhờ Ngô Văn Dương (TP Hà Nội, người quen của Tuấn qua các cuộc đấu giá đất trước đây) mua hồ sơ đấu giá do Công ty Thanh Xuân phát hành.

Sau đó, để chắc chắn trúng đấu giá được các lô đất như ý, Phạm Ngọc Tuấn thỏa thuận, bàn bạc cùng Ngô Văn Dương, Nguyễn Thế Quân (tỉnh Yên Bái), Nguyễn Thế Trung (TP Hà Nội), Nguyễn Thị Quỳnh Liên (TP Hà Nội), Nguyễn Đức Thành (tỉnh Bắc Ninh) tham gia đấu giá và được 5 người trên đồng ý. Các đối tượng chuyển khoản tiền cho Dương và Tuấn; Tuấn chuyển khoản số tiền hơn 3,6 tỷ đồng cho Công ty Thanh Xuân để đặt cọc đấu giá mua đất.

Các đối tượng trong vụ thổi giá đất ở huyện Sóc Sơn

Do đã có kinh nghiệm trong việc thẩm định giá đất, Tuấn mua hồ sơ, tìm hiểu thông tin 58 thửa đất sẽ đấu giá và định giá có thể đưa ra để mua đối với từng thửa đất.

Ngày 29-11, nhóm 6 người nói trên đến địa điểm đấu giá, Tuấn đưa bảng giá tham khảo đối với từng lô đất do Tuấn đã làm từ trước. Trong bảng giá, các lô đất có giá dao động khoảng từ 20 triệu đồng đến 32 triệu đồng/m2, ước tính từ 1,7 tỷ đồng đến 3,9 tỷ đồng/lô đất.

Tuấn dặn, nếu ở vòng thứ 4 mà có người đang trả giá cao nhất, nhưng dưới mức giá Tuấn đã ghi trong bảng tính thì người đấu giá (Dương, Liên, Thành, Quân và Trung) mới tham gia tiếp vòng thứ 5 và vòng thứ 6, nhưng không được trả giá vượt quá giá trị do Tuấn đã thẩm định. Nếu ở vòng thứ 4 mà có người trả giá vượt mức giá tối đa do Tuấn đưa ra thì người tham gia đấu giá sẽ phải đưa giá cao bất thường tại vòng thứ 5 và bỏ đấu giá tại vòng cuối cùng (vòng 6). Làm được vậy, nhóm sẽ không mất tiền đặt cọc và việc đấu giá lô đất buộc phải dừng lại để tổ chức đấu giá lại lần sau, do không đủ 6 vòng theo quy chế; khi đó, nhóm sẽ có cơ hội tiếp tục tham gia đấu giá để mua lô đất như mong muốn. Đúng như kịch bản của Tuấn, 36 lô đất đã đấu giá không thành công.

Phạm Ngọc Tuấn, Ngô Văn Dương, Nguyễn Thế Quân, Nguyễn Thế Trung, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thị Quỳnh Liên đều khai nhận, trước và trong khi tham gia đấu giá tại dự án trên đã nhiều lần gặp gỡ, trao đổi bàn bạc và thông đồng thống nhất việc nâng giá tại buổi đấu giá do UBND huyện Sóc Sơn tổ chức.

Ngày 2-12, Ngô Văn Dương và Nguyễn Thị Quỳnh Liên đã tự nguyện đầu thú và thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ và lời khai của các đối tượng, Công an TP Hà Nội đã ra lệnh khám xét chỗ ở của Phạm Ngọc Tuấn, Ngô Văn Dương, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thế Trung, Nguyễn Thế Quân, Nguyễn Thị Quỳnh Liên và nơi làm việc của Phạm Ngọc Tuấn tại Phòng giao dịch một Ngân hàng - Chi nhánh Nguyên Khê; thu giữ một số tài liệu liên quan vụ việc.

Cơ quan công xác định, Phạm Ngọc Tuấn, Ngô Văn Dương, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thế Trung, Nguyễn Thế Quân, Nguyễn Thị Quỳnh Liên đã có hành vi thông đồng nâng giá trong hoạt động bán đấu giá tài sản. Hành vi của các đối tượng đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” được quy định tại khoản 2 Điều 218 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với các đối tượng Phạm Ngọc Tuấn, Ngô Văn Dương, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thế Trung, Nguyễn Thế Quân.

Theo nguồn tin, hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội căn cứ tài liệu, chứng cứ, đề xuất khởi tố vụ án “Vi phạm quy định đấu giá quyền sử dụng đất ở” xảy ra tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội; khởi tố các bị can Phạm Ngọc Tuấn, Ngô Văn Dương, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thế Trung, Nguyễn Thế Quân, Nguyễn Thị Quỳnh Liên can tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

GIA KHÁNH