Bắt nghi phạm giết người phụ nữ bán vé số dạo ở Long An

Ngày 9-2, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Long An) cho biết, vừa bàn giao nghi phạm Lê Văn Phương (23 tuổi, ngụ ấp Long An, xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) về Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Long An thụ lý theo thẩm quyền do có hành vi giết người.