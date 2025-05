"Lá chắn thép" bảo vệ an toàn Đại lễ 30-4

Trong tháng 4-2025, TPHCM diễn ra nhiều sự kiện chào mừng Đại lễ 30-4. Với quyết tâm cao, Công an TPHCM cùng các đơn vị đã đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân, du khách.

Trấn áp, bắt các ổ nhóm tội phạm có tổ chức

Đầu tháng 4-2025, Công an TPHCM tổ chức lễ ra quân thi đua đặc biệt 50 ngày đêm lập thành tích chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2025). Đợt ra quân này, Công an thành phố huy động toàn diện lực lượng, phương tiện triển khai tổng thể, đồng bộ biện pháp...

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an TPHCM túc trực tại các khu vực trọng điểm

Cùng với đó là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Đặc biệt là tập trung tấn công 5 loại tội phạm đã được nhận diện còn tiềm ẩn nguy cơ, diễn biến phức tạp, gồm: tội phạm ma túy, tội phạm tín dụng đen, tội phạm “đường phố”; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm yếu tố nước ngoài.

CSGT đường thủy Công an TPHCM tuần tra trên sông Sài Gòn

Hơn 1 tháng, Công an TPHCM đã đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; trong đó có việc triệt phá, xử lý băng nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản ở chợ Bình Tây (quận 6) do 2 anh em Nguyễn Nguyên Vũ (hay gọi là Lượm, sinh năm 1975), Nguyễn Nguyên Phương (hay gọi là Phương mặt quỷ, sinh năm 1977, em ruột Vũ) cầm đầu.

Các đối tượng trong băng nhóm do 2 anh em Phương - Vũ cầm đầu

Hay mới đây, Công an TPHCM cũng triệt phá ổ lừa đảo "chợ ảo" do Xing Yannank (sinh năm 1990, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu. Từ tháng 1 đến tháng 4-2025, 30 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam và đi đến TPHCM ở tại các căn hộ do Xing Yannank thuê.

Nhóm đối tượng bị công an bắt giữ

Hàng ngày, nhóm đến làm việc tại cửa hàng thuộc phường Phước Long B (TP Thủ Đức), nhưng thực chất là thực hiện hoạt động lừa đảo người Nhật Bản qua mạng xã hội. Từ ngày 25-2 đến 14-4, nhóm đã chiếm đoạt 12 tỷ đồng tiền điện tử USDT của người Nhật, trong đó Xing Yannank nhận 1 tỷ đồng.

Đến nay, công an đã khởi tố, bắt giam Xing Yannank và 30 người về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản”... Đây chỉ là 2 trong số nhiều chiến công của Công an TPHCM góp vào thành tích chào mừng Đại lễ 30-4.

Những dấu ấn khó quên trong Đại lễ của lực lượng công an

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn dịp Đại lễ 30-4, Công an TPHCM triển khai kế hoạch cao điểm từ sớm, huy động 100% quân số, bám sát địa bàn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Quân đội, các ban ngành khảo sát kỹ lưỡng, thống nhất phương án đưa dẫn các khối diễu binh, diễu hành một cách trật tự, an toàn.

Lực lượng Công an TPHCM chốt chặn, tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trong dịp Đại lễ 30-4

Đồng thời, công an cùng các đơn vị chuẩn bị chu đáo kế hoạch ứng phó với mọi tình huống bất ngờ, bảo đảm an ninh tuyệt đối cho sự kiện diễu binh, diễu hành, trình chiếu drone, lễ dâng hương, bắn pháo hoa, đua xe đạp, chương trình văn hóa nghệ thuật…

CSGT TPHCM mở đường đưa bé trai 5 tuổi tìm người thân

Đáng chú ý, trong một sự kiện quy mô lớn với hàng triệu người tham gia, Công an TPHCM đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, không để xảy ra các vụ cướp giật, móc túi hay trộm cắp tài sản.

CHÍ THẠCH