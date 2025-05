Người dân phát hiện hơn 400 viên đạn khi đào móng nhà

Ngày 8-5, Công an xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho biết, đã tiếp nhận hơn 400 viên đạn do người dân phát hiện và tự nguyện giao nộp.

Theo đó, vào sáng 7-5, trong quá trình đào móng xây nhà tại thôn Phú Hòa 2 (xã Hòa Nhơn), anh Đỗ Hữu Minh bất ngờ phát hiện hai thùng sắt nghi vấn là thùng đạn cũ còn sót lại sau chiến tranh nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định bên trong hai thùng sắt có bốn dây đạn, mỗi dây dài gần 1m, tổng cộng hơn 400 viên đạn chưa rõ chủng loại. Công an xã Hòa Nhơn đã lập biên bản tiếp nhận, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng để xử lý số đạn nói trên theo quy định pháp luật.

Số đạn được anh Đỗ Hữu Minh phát hiện và giao nộp cơ quan chức năng. Ảnh: CACC

Chính quyền địa phương cũng đề xuất khen thưởng hành động của anh Minh, đồng thời kêu gọi người dân không tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; chung tay xây dựng địa bàn an toàn, văn minh, không có tội phạm.

Trước đó, ngày 3-4, Công an phường Thanh Bình (quận Hải Châu) cũng đã tiếp nhận một khẩu súng AK do anh Nguyễn Duy Ái (54 tuổi, trú tại địa phương) tự nguyện giao nộp. Ngày 2-4, ông Trần Minh Phước (63 tuổi, trú phường An Hải Nam, quận Sơn Trà) cũng đến trình báo và bàn giao 1 súng dài, 2 súng ngắn, 103 viên đạn và 4 hộp tiếp đạn.

PHẠM NGA