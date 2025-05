Một người nhảy từ lầu 8 Bệnh viện tỉnh Trà Vinh tử vong

Ngày 8-5, Công an phường 7 (TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) đã bàn giao thi thể anh L.V.N. (sinh năm 1987, ngụ xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) cho gia đình an táng. Anh N. được xác định tử vong do nhảy từ lầu 8 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh.