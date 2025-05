Đà Lạt: Phát hiện 283 chai rượu ngoại không có chứng từ trong quán bar

Ngày 8-5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa phát hiện hàng trăm chai rượu nhưng không có hoá đơn, chứng từ trong quán bar trên địa bàn TP Đà Lạt.

Cụ thể, qua nắm bắt tình hình, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an phường 2, TP Đà Lạt tiến hành kiểm tra quán bar WARM số 180 Bùi Thị Xuân, phường 2, TP Đà Lạt do ông Ng.V.H. (trú tại tỉnh Ninh Thuận làm chủ).

Lực lượng chức năng kiểm tra số rượu ngoại không có chứng từ

Thời điểm kiểm tra tại tầng trệt và tầng 1 của quán, ông H. đang điều hành nhân viên bán đồ ăn uống, bia, rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên, phục vụ cho 50 khách sử dụng tại chỗ, kết hợp với âm thanh, ánh sáng (cường độ mạnh).

Tiếp tục kiểm tra thực tế tại kho hàng, lực lượng chức năng phát hiện có 283 chai rượu thành phẩm, chưa qua sử dụng do nước ngoài sản xuất và 3 bình chứa khí (dạng bình khí N20 - khí cười), tất cả các hàng hoá trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Bình chứa khí phát hiện trong kho của quán bar

Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để phục vụ công tác xác minh, xử lý tiếp theo.

Trước đó, Báo SGGP phản ánh, qua kiểm tra kho chứa hàng của Công ty TNHH Khủng Long Sữa (địa chỉ số 48 đường Đinh Công Tráng, phường 7, TP Đà Lạt), lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng phát hiện hơn 2,5 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, trong đó có nhiều sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng như chân gà, ốc nhồi thịt, cơm lam…

Tin liên quan Đà Lạt: Thu giữ hơn 2,5 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

ĐOÀN KIÊN