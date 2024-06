Bắt nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo Phạm Văn Tam

Ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo lúc chưa bị bắt

Ngày 24-6, nguồn tin của phóng viên Báo SGGP cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt tạm giam Phạm Văn Tam (còn gọi Shark Tam, sinh năm 1980, ngụ tỉnh Quảng Ninh, trú quận 11, TPHCM), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo; Phạm Xuân Tình (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo) cùng về tội “Trốn thuế”.

Ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo lúc chưa bị bắt

Đến nay, Công an đã làm rõ hành vi phạm tội của bị can Phạm Văn Tam và bị can Phạm Xuân Tình. Cả 2 được xác định là có hành vi trốn thuế với số tiền hơn 15,7 tỷ đồng.

Cụ thể, bị can Phạm Văn Tam đã chỉ đạo bị can Phạm Xuân Tình ký kết các hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH Đầu tư thương mại Việt Tài, Công ty TNHH Đầu tư sản xuất An Thiên, Công ty THHH Đầu tư xuất nhập khẩu Trần Thoàn; sau đó không xuất hóa đơn và để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH Điện lạnh Asanzo của Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo.

Đồng thời, sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế. Mục đích là trốn số tiền thuế phải nộp hơn 15,7 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo SGGP, danh sách các đơn vị nợ thuế vừa được Cục Thuế TPHCM công bố ngày 23-5 có Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo nợ 52,2 tỷ đồng tiền thuế.

CHÍ THẠCH