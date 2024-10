Bắt “ông trùm” trốn lệnh truy nã

Ập vào căn biệt ven sông Đồng Nai tại TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), công an bắt giữ "ông trùm" trốn lệnh truy nã khi gã đang cùng nhiều người tụ tập chơi ma túy. Qua khám xét, công an thu nhiều súng, đạn.

Ngày 21-10, Công an quận 1 phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA06), Công an TPHCM và Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) triệt phá thành công nhóm người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại căn biệt thự ven sông ở TP Biên Hòa.

Ngô Trọng Ân lúc bị bắt

Trước đó, vào tối ngày 9-11-2023, Ngô Trọng Ân (sinh năm 2001, ngụ TP Cần Thơ) cùng Lê Thị Kim Ba (sinh năm 2000, ngụ quận 1, TPHCM) và 3 người khác sau khi nhậu xong thì kéo về nhà Ba ở đường Nguyễn Trãi (quận 1, TPHCM) để sử dụng ma tuý.

Sáng hôm sau, công an ập vào kiểm tra phát hiện nên đưa nhóm Ân về trụ sở. Sau đó, công an thi hành lệnh bắt giam Ân và 4 người này. Tuy nhiên, Ân đã bỏ trốn nên công an ra quyết định truy nã đặc biệt về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Bằng nghiệp vụ, công an phát hiện Ân đang lẩn trốn tại căn biệt thự sát bờ sông Đồng Nai tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nhóm đối tượng bên trong căn biệt thự lúc công an ập vào khống chế

Khoảng 18 giờ 30 ngày 4-10, công an ập vào căn biệt thự trên bắt quả tang Ân cùng 15 người (11 nam – 4 nữ) đang "phê" ma túy. Khám xét, công an thu giữ 2 khẩu súng, 8 viên đạn và dụng cụ sử dụng ma túy.

Súng đạn thu giữ.

Sau đó, công an di lý Ân về TPHCM để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Đồng thời, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cũng tạm giữ 3 người về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; xử lý hành chính 9 người về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy...

CHÍ THẠCH