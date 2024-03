Bắt Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh và cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ

Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ", do liên quan tới vụ án mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn).

Sáng ngày 28-3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết thông tin trên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh (trái) và cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

Theo đó, ngoài ông Phạm Hoàng Anh, C03 còn khởi tố ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi về tội "Nhận hối lộ".

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, đây là động thái mới nhất khi C03 đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị, địa phương liên quan.

Ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi

Tới nay, C03 xác định, ông Lê Viết Chữ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu (tên thường gọi là Hậu "Pháo", Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn), để tạo điều kiện giúp Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu Thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi.

C03 cũng xác định, ông Phạm Hoàng Anh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện Dự án Chợ Đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Căn cứ kết quả điều tra nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Viết Chữ, Phạm Hoàng Anh về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật Hình sự.

* Cùng ngày 28-3, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Liên quan tới vụ án này, các cựu lãnh đạo của 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi đã bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc), ông Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) cùng bị khởi tố về tội nhận hối lộ.

Cùng tội danh, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam ông Cao Khoa (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi), Đặng Văn Minh (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi, cựu Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi).

Trước đó, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng C03 cho biết, đây là vụ án xảy ra ở nhiều địa phương liên quan những dự án của Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư. Trong đó một dự án ở Vĩnh Phúc, một dự án ở Quảng Ngãi.

Theo lãnh đạo C03, đây là vụ án lớn và C03 coi đây là dạng tội phạm mới. Qua điều tra và lời khai các bị can, C03 thấy bị can Nguyễn Văn Hậu đã có những hành vi lũng đoạn, gây áp lực để ép một số bị can là nguyên lãnh đạo tỉnh nhằm trục lợi.

Để làm được việc đó, Nguyễn Văn Hậu dựa vào mối quan hệ thân quen với người có chức vụ quyền hạn. C03 coi đây là hành vi rất nguy hiểm, là dạng mới gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Đảng, Nhà nước.

Trong vụ án này, C03 đã khởi tố 14 tội danh, trong đó có tội nhận hối lộ, có 2 lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận số tiền hàng tỷ đồng và bước đầu đã nộp lại cơ quan điều tra. Đặc biệt, Nguyễn Văn Hậu còn khai đã đưa tiền cho nhiều người, trong đó có Nguyễn Trung Hoành, Chánh Văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long số tiền khoảng 64 tỷ đồng.

Cuối tháng 2-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hậu và 5 nhân viên khác liên quan tới vụ án hình sự "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long cùng các đơn vị liên quan. Theo Trung tướng Tô Ân Xô, các bị can tại Tập đoàn Phúc Sơn đã có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, phạm vào khoản 3, điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

ĐỖ TRUNG