Thông tin trên được Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, tối ngày 26-2.

Theo đó, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long cùng các đơn vị liên quan.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hậu (tên thường gọi “Hậu Pháo”) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và 5 nhân viên khác.

Nguyễn Văn Hậu (tên thường gọi “Hậu Pháo”) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn

5 nhân viên này gồm: Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn); Đỗ Thị Mai (Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn); Hoàng Thị Tuyết Hạnh (Kế toán viên Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn); Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group) và Nguyễn Hồng Sơn (lao động tự do).

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, những cá nhân trên đã có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, phạm vào khoản 3, Điều 221 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn các quyết định, lệnh tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt, triển khai thực hiện đúng quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, hành vi của các đối tượng liên quan, xác minh tài sản để thu hồi, kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật.

Trên trang thông tin của Tập đoàn Phúc Sơn giới thiệu: Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn là một trong những công ty xây dựng và kinh doanh bất động sản hàng đầu củɑ tỉnh Vĩnh Phúc cũng như các tỉnh phíɑ Bắc. Tập Đoàn Phúc Sơn tiền thân là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Phúc Sơn chính thức được thành lập ngày 6-1-2004. Ngày 4-8-2009, doanh nghiệp được đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng đô thị Phúc Sơn. Ngày 27-7-2010, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và hoạt động dưới tên gọi này cho đến nay. Tập đoàn trải qua 13 năm hình thành và phát triển, được xem là một trong những công ty xây dựng và kinh doɑnh bất động sản hàng đầu củɑ tỉnh Vĩnh Phúc cũng như các tỉnh phíɑ Bắc. Hiện nɑy theo công bố, Tập đoàn Phúc Sơn đɑng tiến hành đầu tư xây dựng khu Ƭrung tâm thương mại và Nhà ở Phúc Sơn tại huyện Vĩnh Ƭường, tỉnh Vĩnh Phúc với quy mô 130hɑ; Khu nhà ở cho người có thu thập nhấp 15 tầng tại trung tâm TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và Khu đô thị hɑi bên đường Phù Đổng tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ với quy mô 149hɑ. Ƭập đoàn Phúc Sơn cũng là nhà thầu chính trong việc tu bổ nâng cấp khu Ɗi tích Lịch sử Đền Hùng, tỉnh Ƥhú Ƭhọ. Trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, doanh nghiệp được cho là đã được giɑo và trúng thầu nhiều gói thầu tại tỉnh Vĩnh phúc, tỉnh Phú Ƭhọ, tỉnh Ƭuyên Quɑng, tỉnh Quảng Ƭrị, tỉnh Quảng Ngãi, TP Hà Nội, tỉnh Khánh Hòɑ… Đặc biệt, doanh nghiệp này đang triển khai dự án Khu Trung tâm đô thị thương mại Dịch vụ – Tài chính – Du lịch Nha Trang tại sân bay cũ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa với tổng diện tích 18,8ha.

ĐỖ TRUNG