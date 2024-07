Bắt Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam

Ngày 29-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi làm việc đối với 2 bị can tại Chi cục Quản lý đất đai (Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Nam).