Bắt Phó Giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Bình Dương

Tối 5-7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp phòng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương đã thi hành lệnh khởi tố, bắt bị can để tạm giam, đồng thời khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Trần Viết Kiều (43 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".