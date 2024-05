Vụ Thuận An: Khởi tố, bắt cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, liên quan vụ Thuận An.

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin tại họp báo. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thông tin này được Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, thông tin tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4-5.

Về tiến độ điều tra vụ Thuận An, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam 8 bị can, bị can mới nhất là cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thủ tục tố tụng được tiến hành vào ngày 1-5.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, đến nay các bị can liên quan vụ Thuận An như Nguyễn Duy Hưng, Phạm Thái Hà, Dương Văn Thái và nhiều bị can khác, đều khai báo với thái độ thành khẩn, khá chi tiết, làm rõ bản chất vụ án. Một số người chủ động khắc phục hậu quả, thiệt hại.

Ông Dương Văn Thái sinh năm 1970, quê ở Bắc Giang, là Tiến sĩ Kinh tế. Quá trình công tác của ông Dương Văn Thái trải qua nhiều vị trí tại tỉnh Bắc Giang.

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 7 Quốc hội khóa XV hôm 2-5, ông Dương Văn Thái bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành nghị quyết tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội, đồng ý đề nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

PHAN THẢO