Bắt Phó Giám đốc khai báo công nhân thiệt mạng do nổ mìn phá đá làm hầm thủy điện là do… “sét đánh”

Chiều nay 15-8, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ” để tiến hành điều tra theo tố tụng hình sự liên quan vụ tai nạn do nổ mìn khi làm hầm thủy điện, xảy ra ngày 9-8 vừa qua tại dự án thủy điện Nậm Cấu (xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu).

Công an tỉnh Lai Châu đọc lệnh bắt giam bị can Tạ Quốc Dân (thứ 2 từ phải qua)

Như Báo SGGP đã thông tin, vụ tai nạn này đã làm 2 công nhân, gồm: 1 công nhân người Trung Quốc tên là Chen Z. (sinh năm 1969) tử vong và 1 người Việt Nam là công nhân Trương Đăng Hưng (sinh năm 1990, hộ khẩu tại xã Quảng Thọ, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị thương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu và Viện KSND tỉnh Lai Châu thu thập chứng cứ liên quan vụ nổ mìn tại hầm thủy điện Nậm Cấu

Sau gần 48 giờ tích cực điều tra, thu thập chứng cứ trong điều kiện hiện trường cách đường ô tô gần 6 tiếng đi bộ, các đối tượng có dấu hiệu khai báo gian dối, giả mạo tài liệu, đến ngày 14-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có đủ căn cứ ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Quốc Dân (sinh năm 1965, hộ khẩu xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội( và Hà Đình Tuyên (sinh năm 2000, hộ khẩu tại xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai).

Công an tỉnh Lai Châu đọc lệnh bắt giam bị can Hà Đình Tuyên (thứ 2 từ phải qua)

Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH Duy Thành (Hà Nội) nhận thầu thi công 5 hạng mục hầm của dự án thủy điện Nậm Cấu. Giám đốc công ty này đã bổ nhiệm và phân công Tạ Quốc Dân làm Phó Giám đốc, trực tiếp phụ trách thi công công trình.

Dân thường xuyên yêu cầu thủ kho vật liệu nổ là Hà Đình Tuyên cấp vật liệu nổ trái phép cho công nhân. Ngày 9-8, Dân chỉ đạo Tuyên cấp 144kg thuốc nổ cùng 120 kíp visai cho nhóm công nhân nước ngoài (không có hộ chiếu) nổ mìn để thi công hầm số 2 và 3 tại công trình thủy điện Nậm Cấu, dẫn tới tai nạn (mìn nổ ngoài khả năng kiểm soát) khiến 2 công nhân thương vong.

Các điều tra viên lội nước ngang bụng trong hầm thủy điện để điều tra hiện trường vụ nổ mìn khiến 2 công nhân thương vong

Hiện trường vụ nổ mìn làm hầm thủy điện Nậm Cấu

Theo Công an tỉnh Lai Châu, sau khi sự cố xảy ra, Dân đã chỉ đạo thuộc cấp xóa dấu vết hiện trường, dặn các công nhân khi công an hỏi thì khai công nhân Chen Z. bị sét đánh chết (thực tế ban đầu, Dân báo tin với Công an huyện Mường Tè với nội dung tại công trường xảy ra vụ sét đánh làm 1 người chết); chỉ đạo làm giả hồ sơ nổ mìn, làm văn bản né tránh trách nhiệm... để đối phó, gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, những hành vi, thủ đoạn của Tạ Quốc Dân đã không qua mắt được các điều tra viên và kiểm sát viên của tỉnh Lai Châu.

VĂN PHÚC