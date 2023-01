Bắt quyền Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam

Tối 5-1, nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở của bị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam), Phạm Đức Ngọc (chuyên viên Phòng kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam) về tội “Nhận hối lộ”. Các quyết định nói trên được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Nguồn tin cho hay, bị can Quân và Ngọc bị bắt vì liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới ở TPHCM và nhiều tỉnh thành.