Bắt tài xế ô tô đánh người đi xe máy giữa trung tâm TPHCM

Ngày 10-1, Công an quận 1 (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phước Pháp (sinh năm 1993, ngụ tỉnh An Giang) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Pháp là tài xế ô tô hành hung người đi đường sau mâu thuẫn khi tham gia giao thông.