Phụ xe buýt cầm hung khí đuổi đánh tài xế xe công nghệ giữa trung tâm TPHCM

Chiều 7-1, Công an phường Võ Thị Sáu cùng Công an quận 3 (TPHCM) lấy lời khai tài xế xe công nghệ cùng tài xế xe buýt tuyến 30 (chạy tuyến Chợ Tân Hương - Đại học Quốc gia).

Trước đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, ông N.B.T. (sinh năm 1989, là tài xế xe ôm công nghệ) chở khách đi đường Điện Biên Phủ. Khi xe tới gần đèn giao thông ở giao lộ đường Điện Biên Phủ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Võ Thị Sáu) thì ông T. đi chậm lại.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: HOÀNG HIẾU

Thời điểm này, tài xế xe buýt tuyến 30 lưu thông cùng chiều phía sau ông T. vội bấm kèn liên tục. Bất ngờ, nam nhân viên (phụ xe buýt) cầm hung khí lao xuống tấn công ông T..

Công an mời ông T. về trụ sở làm việc. Ảnh: HOÀNG HIẾU

CSGT kiểm tra giấy tờ của tài xế xe buýt. Ảnh: HOÀNG HIẾU

Người dân đi đường phát hiện vụ việc nên tìm cách can ngăn phụ xe cùng tài xế xe ôm công nghệ. Thấy vậy, nam phụ xe cầm hung khí rời đi.

Thời điểm này, Đội CSGT Bàn Cờ thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM đi tuần tra phát hiện nên dừng lại xử lý. Riêng tài xế xe ôm công nghệ bị thương ở phần tay được CSGT đưa vào lề đường.

Đội CSGT Bàn Cờ thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM có mặt xử lý vụ việc và điều tiết giao thông qua khu vực tránh ùn ứ. Ảnh: HOÀNG HIẾU



Ngay sau đó, công an có mặt đưa 2 tài xế về trụ sở và di chuyển 2 phương tiện để tránh ùn ứ. Đồng thời, công an cũng trích xuất camara an ninh để điều tra xử lý theo quy định.

CHÍ THẠCH - HOÀNG HIẾU