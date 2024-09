Bắt tạm giam 2 mẹ con tham gia tổ chức khủng bố

Ngày 27-9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Hồng Duyên (sinh năm 1984) và Bùi Thị Ánh Ngọc (sinh năm 1958, cùng ngụ phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), để điều tra hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.