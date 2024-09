Bắt tạm giam người đàn ông đập kính ô tô, tấn công tài xế ở Thủ Đức

Công an đã khởi tố người đàn ông đập kính ô tô, tấn công tài xế ở TP Thủ Đức (TPHCM) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Liên quan đến vụ “Clip người đàn ông đập kính ô tô, tấn công tài xế ở TP Thủ Đức” như Báo SGGP đã thông tin, tối 17-9, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố bị can Ngô Đức Giang (sinh năm 1981, ngụ quận Phú Nhuận) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Công an đang củng cố hồ sơ xử lý Giang với hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Công an TP Thủ Đức xác định Giang là người đã đập kính ô tô, tấn công tài xế ở TP Thủ Đức vào tối 15-9 vì va chạm xe. Hành vi của Giang gây hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngô Đức Giang tại cơ quan công an

Theo điều tra, tối 15-9, Giang lái ô tô biển kiểm soát 51G-596.59 đi từ đường Phạm Văn Đồng rẽ vào đường Kha Vạn Cân. Khi Giang đang lái xe trên đường thì ô tô biển kiểm soát 47A do ông S. điều khiển đi ngược chiều lấn làn dẫn tới va chạm.

Sau va chạm, Giang bực tức nên xuống xe chửi bới tài xế S.. Chưa dừng lại, Giang đập phá kính và tấn công ông S. rồi rời khỏi hiện trường. Bước đầu, công an xác định ông S. bị thương nhẹ.

CHÍ THẠCH