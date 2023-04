Bắt thanh niên lượn ô tô nhiều vòng, gây mất trật tự trước Nhà hát lớn Hà Nội

Liên quan tới vụ việc một ô tô chạy tốc độ cao, rú ga, lượn nhiều vòng quanh bùng binh tại trước Nhà hát lớn Hà Nội gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông, ngày 21-4, cơ quan CSĐT, Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Thắng (39 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) về tội gây rối trật tự công cộng.