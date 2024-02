Bắt thêm 3 bị can trong vụ giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo 14 tỷ đồng

Ngày 20-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam thêm 3 bị can liên quan đến vụ án "giám đốc phòng giao dịch một ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 14 tỷ đồng" của nhiều người trên địa bàn tỉnh.