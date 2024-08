Bắt thêm 7 đối tượng “bảo kê” vùng biển Kiên Giang

Sáng 28-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Hòn Đất bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” trên vùng biển huyện Hòn Đất.

Nhóm 7 đối tượng bảo kê vùng biển huyện Hòn Đất (Kiên Giang) bị bắt giữ

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Đức Tài (sinh năm 1995, quê Kiên Giang); Văn Công Măn (sinh năm 1991, quê An Giang); Lâm Văn Đồ (sinh năm 1990, quê Kiên Giang); Đinh Quang Hậu (sinh năm 1998, quê Kiên Giang); Trương Văn Hữu Lợi (sinh năm 1987, quê An Giang); Nguyễn Thanh Nghĩa (sinh năm 1990, quê Tây Ninh); Võ Văn Hào (sinh năm 2003, quê An Giang).

Các đối tượng thường sử dụng vỏ chai bia để tấn công, ném vào tàu cá của ngư dân đánh bắt trên vùng biển Hòn Đất, Kiên Giang

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận tự ý bao chiếm mặt nước biển trên vùng biển huyện Hòn Đất (Kiên Giang). Khi ngư dân khai thác hải sản tại vùng biển trên, các đối tượng buộc ngư dân bán hải sản lại với giá thấp, nếu không thực hiện theo yêu cầu, chúng đe dọa, đánh đập gây thương tích.

* Liên quan đến các nhóm đối tượng “bảo kê” vùng biển An Minh, Kiên Lương (Kiên Giang), đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt giam 18 đối tượng và cho gia đình bảo lãnh 1 đối tượng. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

THÀNH NHƠN