Bắt Tổng Giám đốc Công ty DreamLand

Ngày 26-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1991, ngụ phường Phú Thủy, TP Phan Thiết), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển địa ốc DreamLand (Công ty DreamLand) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 10-2019, anh N.V.T. (ngụ huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) được Tùng giới thiệu về 2 thửa đất nằm trong dự án công trình Phú Gia An (xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), thuộc Công ty DreamLand, diện tích mỗi thửa đất khoảng 100m2, giá bán 4 triệu đồng/m2.

Phạm Thanh Tùng

Tùng cam kết trong vòng 3 tháng sẽ có đầy đủ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng thửa đất để ký hợp đồng công chứng cho khách hàng.

Ngày 18-10-2019, anh T. quyết định mua 2 lô đất nói trên với giá 776 triệu đồng, chia làm 4 đợt thanh toán. Sau khi nhận 2 đợt thanh toán đầu với tổng số tiền hơn 442 triệu đồng, Tùng thông báo hồ sơ bị trục trặc và cam kết sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2 thửa đất trên cho anh T. trước ngày 30-4-2020.

Do Tùng không làm đúng cam kết và không có tiền để trả lại, đầu tháng 10-2020, anh T. đề nghị mua một nền đất tại công trình Expert Home (xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), thuộc quyền sở hữu của Tùng. Mục đích anh T. mua lại nền đất trên để khi nào Tùng bán được nền đất này sẽ phải kêu anh T. ký thanh lý hợp đồng và trả lại số tiền trước đó.

Đến ngày 24-10-2020, Tùng đưa một “Thông báo thanh lý hợp đồng” và một “Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ” để anh T. ký và cam kết sau một tháng sẽ trả tiền. Tuy nhiên, đến nay, Tùng vẫn không thực hiện đúng như cam kết đã ký, nên anh T. đã trình báo cơ quan chức năng.

Vào cuộc xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết xác định, thửa đất để làm dự án công trình Phú Gia An không thuộc sở hữu của Tùng; đối tượng không triển khai hồ sơ xin lập dự án công trình Phú Gia An; dự án Công trình Phú Gia An là Tùng tự đặt tên, không thực hiện nộp hồ sơ cho các cơ quan có chức năng xin chuyển mục đích sử dụng đất và tách riêng từng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tự vẽ bản đồ phân lô trên thửa đất không do mình sở hữu nhằm chiếm đoạt tài sản.

NGUYỄN TIẾN