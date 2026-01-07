BĐBP tỉnh An Giang phát động thi đua bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua

Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và nhận thức, coi đây là nhân tố quyết định tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo nội dung phát động, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thật sự gương mẫu về tinh thần đoàn kết; xây dựng mối quan hệ đoàn kết cán - binh tốt; đoàn kết đồng chí, đồng đội, thường xuyên quan tâm, giúp đỡ nhau trong công tác và sinh hoạt, cùng phát triển.

Phong trào thi đua cũng tập trung phát huy tinh thần đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những nguyên nhân, hiện tượng có thể dẫn đến mất đoàn kết; chú trọng biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và giữ gìn đoàn kết tốt, tạo sức lan tỏa tích cực trong toàn lực lượng.

NAM KHÔI