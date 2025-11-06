Nhịp cầu nhân ái

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Các y, bác sĩ quân y tư vấn, khám bệnh cho người dân. Ảnh: NAM KHÔI
Các y, bác sĩ quân y tư vấn, khám bệnh cho người dân. Ảnh: NAM KHÔI

Ngày 6-11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với lực lượng y tế địa phương tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt người dân trên địa bàn xã Giang Thành, tỉnh An Giang.

Đối tượng được khám và cấp thuốc đợt này chủ yếu là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Các y, bác sĩ quân y đã kiểm tra sức khỏe tổng quát, đo huyết áp, tư vấn về dinh dưỡng, hướng dẫn người dân cách chăm sóc và phòng tránh các bệnh thường gặp theo mùa; phát miễn phí hơn 300 suất thuốc trị các bệnh thông thường.

Các y, bác sĩ quân y khám bệnh cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Thị HoL. Ảnh: NAM KHÔI

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác cũng đến thăm, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Thị HoL (ngụ xã Giang Thành).

Hoạt động ý nghĩa này tiếp tục khẳng định hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, thể hiện sâu sắc mối gắn bó máu thịt giữa Bộ đội Biên phòng và nhân dân vùng biên giới.

