Xã hội

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang giúp dân thu hoạch hoa màu, đắp đê chống ngập

Sáng 29-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân thu hoạch rau màu, khắc phục hậu quả do lũ gây ra.

Các lực lượng dầm mình trong nước lũ thu hoạch hoa màu cho bà con xã Vĩnh Điều

Tại xã Vĩnh Điều (tỉnh An Giang), Thượng tá Âu Thành Trí, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Điều, cho biết đơn vị đang tiếp tục cử lực lượng, mang theo phương tiện, thực phẩm khô, hành quân xuống địa bàn giúp dân thu hoạch hoa màu bị ngập do nước lũ.

Trong suốt 3 ngày qua, hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Điều phối hợp cùng các lực lượng giúp nhiều hộ dân thu hoạch vườn khoai mì, rau củ quả

Hiện mưa lớn vẫn kéo dài, nước lũ dâng rất cao, toàn bộ các cánh đồng trên địa bàn xã Vĩnh Điều đều bị ngập, nước tiếp tục tràn lên các vị trí cao hơn, ước tính thiệt hại đến thời điểm này hơn 3 tỷ đồng.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Điều cùng các lực lượng đưa khoai mì của người dân lên bờ

Các lực lượng đang cố gắng giúp dân thu hoạch hoa màu, trên tinh thần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho bà con.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Gia hỗ trợ nhân dân đắp đê chống ngập vườn cây ăn trái vào sáng 29-10

Cũng trong sáng 29-10, Đồn Biên phòng Vĩnh Gia đã cử 15 cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ nhân dân đắp đê chống ngập vườn cây ăn trái với diện tích khoảng 4.000m2 tại ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Gia.

NAM KHÔI - TIẾN VINH

