Bến Tre: Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ biển Ba Tri

Theo đó, khu vực sạt lở, xâm thực nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Bảo Thuận (huyện Ba Tri) với tổng chiều dài khoảng 4,7km làm ảnh hưởng trực tiếp đến 115 hộ dân và 15 căn nhà ở gồm: sập hoàn toàn 4 căn, phải di dời đến nơi an toàn 11 căn.

Hư hỏng hoàn toàn 100m đường bê tông; sạt lở hoàn toàn 650m bờ bao; diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng 535ha. Trong đó, riêng đất rừng phòng hộ ven biển từ năm 2004 đến nay mất 16ha và thiệt hại hoàn toàn 45ha hoa màu của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra. Thực hiện việc sơ tán khẩn cấp người, tài sản ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm và khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở nguy hiểm.

Đồng thời, thông báo, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng, ngăn không cho người, phương tiện vào khu vực sạt lở, bố trí cán bộ trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở. Thực hiện các biện pháp xử lý bước đầu để hạn chế sạt lở. Tổ chức lập phương án xử lý cấp bách, phê duyệt phương án và huy động lực lượng, vật tư xử lý cấp bách theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, yêu cầu Sở NN-PTNT tỉnh Bến Tre phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ địa phương trong tác ứng phó, xử lý, khắc phục sạt lở.

Trước đó, ngày 25-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đã ký Quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Giao Hòa, thuộc địa phận 2 xã Giao Long và An Hóa (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

Đoạn bờ sông bị sạt lở có chiều dài khoảng 800m, điểm đầu tại cầu An Hóa (xã An Hóa) và điểm cuối là mốc giải phóng mặt bằng công trình cống An Hóa - Dự án Quản lý nước Bến Tre (thuộc xã Giao Long), với 300 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 26 hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Ngoài ra, sạt lở còn làm 45m tuyến đường ĐH.03 dọc bờ sông Giao Hòa trôi xuống sông, giao thông qua khu vực này bị chia cắt, một số đoạn kè bị hư hỏng.