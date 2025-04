Bến Tre: Kịp thời cứu 3 ngư dân trên tàu cá bị chìm

Thăm khám sức khoẻ cho ngư dân

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 4-4, Đồn Biên phòng cảng Giao Long nhận được tin báo của ngư dân về việc tàu của ông Khởi, ký hiệu KG-93633 bị chìm tại vị trí nói trên. Lực lượng chức năng đã khẩn trương cử cán bộ, chiến sĩ và huy động 1 tàu cá gần đó kịp thời ứng cứu.

Được biết, trên tàu có 3 ngư dân, trong đó có ông Khởi. Do sóng to, biển động, con tàu bị tức nước nên chìm đột ngột. Rất may, những ngư dân bị trôi dạt trên biển đã được ứng cứu kịp thời, không có người mất tích và bị thương nặng.

Hiện, lực lượng quân y đơn vị đã tiến hành thăm khám, động viên tinh thần các ngư dân.

TÍN HUY