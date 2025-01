Bến xe nhộn nhịp, giao thông căng thẳng

Tại TPHCM, ngày 24-1, lượng khách đổ về Bến xe Miền Tây tăng cao, phương tiện phủ kín bến sẵn sàng phục vụ khách. Tại khu vực quầy vé khách xếp hàng đông đúc, giá vé dao động từ 250.000 - 500.000 đồng/vé tùy loại ghế và nhà xe. Đại diện bến xe thống kê có 49.500 lượt khách, tăng hơn 4.000 người so với hôm trước.

Hành khách tập trung đông tại Bến xe An Sương sáng 24-1. Ảnh: HẢI NGỌC

Bước vào cao điểm, Bến xe An Sương đón khoảng hơn 6.000 lượt khách trong ngày, tăng 108% so với cùng kỳ. Tương tự, lượng khách tại Bến xe Ngã Tư Ga đạt đỉnh điểm, khoảng 5.200 hành khách.

Bến xe Miền Đông mới chuẩn bị hơn 500 phương tiện để trung chuyển 11.265 hành khách. Dịp này, đơn vị phối hợp với Công ty CP LCH Foods tổ chức 10 "chuyến xe 0 đồng" cho 440 hành khách về Nghệ An. Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) ước đạt 17.820 lượt khách vào bến.

Tình hình giao thông tại thành phố liên tục tăng nhiệt, khu vực quốc lộ 1 hướng về các tỉnh miền Tây, cao tốc TPHCM - Trung Lương xảy ra ùn ứ ở một số đoạn giao lộ. Làn ô tô kéo dài nhích từng chút một, làn xe máy ken đặc di chuyển khó khăn. Tại quốc lộ 22 hướng về tỉnh Tây Ninh cũng căng thẳng không kém, từng dòng xe nối đuôi nhau dịch chuyển chậm.

Cửa ngõ phía Đông vẫn tập trung đông phương tiện, ô tô phải xếp dài trên đường Mai Chí Thọ, Lương Định Của hướng về cao tốc, xe container cũng xếp hàng vào cảng Cát Lái. Tuy nhiên, khu vực làn xe máy đã dễ chịu hơn vào buổi chiều, các phương tiện có thể di chuyển nhanh chóng.

Không chỉ tại các cửa ngõ, các tuyến đường trong thành phố cũng kẹt cứng. Tuyến đường Bạch Đằng, Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh) ách tắc theo từng đoạn, đường Trường Chinh (quận Tân Bình) hướng về nút giao An Sương cũng không thoát khỏi tình trạng ùn ứ, có những đoạn tập trung đông khiến các phương tiện phải dừng hẳn.

Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lịch bay và lượng khách thông qua cảng trong ngày 24-1 tăng rất cao so với những ngày trước với khoảng 1.002 chuyến bay và hơn 150.125 khách đi và đến, trong đó có 500 chuyến bay đi (96.469 hành khách) và 502 chuyến bay đến (53.476).

Tại Hà Nội, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, trong ngày 24-1, sân bay này đã phục vụ 629 chuyến bay cất hạ cánh với 85.672 hành khách, tăng 23 chuyến nhưng giảm hơn 6.000 khách so với ngày 23-1. Con số này thấp hơn so với dự kiến, do đó tình hình trật tự, an ninh tại cảng cơ bản được đảm bảo, không xảy ra ùn ứ tại khu vực quầy làm thủ tục, soi chiếu an ninh.

Ngày 24-1, tại các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm, Yên Nghĩa, lượng hành khách đổ về đông gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Các bến đã huy động xe tăng cường theo kế hoạch để giải tỏa hết hành khách trong ngày. Nhu cầu đi lại tăng cao khiến khu vực cửa ngõ TP Hà Nội bắt đầu rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài. Tại cửa ngõ phía Nam, đường Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Vành đai 3 trên cao các phương tiện xếp hàng dài nhiều kilômét. Các tuyến đường như Giải Phóng, Phạm Hùng, Nguyễn Văn Cừ... mật độ giao thông rất đông, các phương tiện di chuyển chậm.

Nhằm giảm áp lực giao thông khu vực phía Nam TP, đặc biệt đường Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh (quận 7 và huyện Nhà Bè), 12 giờ ngày 24-1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan đã hoàn tất công tác khôi phục toàn bộ nút giao hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ và chính thức thông xe toàn bộ nút giao hầm chui này.

HẢI NGỌC - QUỐC HÙNG - MINH DUY