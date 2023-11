Bệnh viện ở Gaza lâm cảnh tuyệt vọng

Ngày 13-11, trong một tuyên bố trên trang mạng X, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus xác nhận 2 bệnh viện lớn nhất nhì tại Dải Gaza là Al Shifa và Al-Quds đã tê liệt hoàn toàn.

Theo ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, thực trạng 3 ngày không có điện, không có nước và mạng Internet rất kém đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc thiết yếu của WHO. Ông kêu gọi thế giới không thể im lặng nữa trong khi các bệnh viện, lẽ ra phải là nơi trú ẩn an toàn, lại trở thành nơi chết chóc. Cùng ngày, tham gia chương trình thời sự của đài truyền hình CBS, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, chính phủ của Tổng thống Joe Biden quan ngại khi chứng kiến chiến dịch tấn công vào bệnh viện Al Shifa ở TP Gaza, nơi những người vô tội, những bệnh nhân đang được điều trị.

Theo Lực lượng phòng vệ Israel, bệnh viện Al Shifa bị tình nghi là cứ địa quan trọng của Hamas, thậm chí có thể là nơi giam giữ một số con tin trong các đường hầm sâu dưới nền bệnh viện này. Nơi đây còn khoảng 2.500 bệnh nhân và dân thường Palestine đang bị mắc kẹt bên trong. Sau khi tòa nhà có khu lồng ấp dành cho trẻ sinh non tại bệnh viện này bị đánh bom, các nhân viên y tế buộc phải đưa toàn bộ số trẻ cần chăm sóc đặc biệt ra giường thường, sử dụng chút năng lượng ít ỏi còn lại để sưởi ấm.

Bà Jason Lee, Giám đốc Tổ chức cứu trợ trẻ em tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine, thông báo, đến nay đã có hơn 4.000 trẻ em thiệt mạng và rất nhiều trẻ bị thương... Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo, tình hình tại thực địa ngày càng nghiêm trọng khi hơn một nửa số bệnh viện tại dải đất này buộc phải dừng hoạt động kể từ khi xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel bùng phát đầu tháng 10.

Người phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, ông Nabil Abu Rudeineh, ngày 12-11 đã ra tuyên bố bác bỏ nỗ lực của Israel nhằm tách Gaza khỏi Bờ Tây, cho rằng những nỗ lực này “sẽ không mang lại an ninh và ổn định cho bất kỳ ai”.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CNN, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng, không thể lấy những hành động mà lực lượng Hamas đã thực hiện làm lý do để trừng phạt tập thể đối với nhân dân Palestine.