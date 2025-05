Bệnh viện ở Singapore đưa người bệnh sang Việt Nam can thiệp bào thai

Một sản phụ được Bệnh viện KK Women’s and Children’s Hospital (Singapore) phát hiện bào thai mắc bệnh tim bẩm sinh nặng có nguy cơ thai chết lưu, nên đã giới thiệu và chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ để điều trị (do tại Singapore chưa thực hiện được kỹ thuật này).

Các bác sĩ đang can thiệp bào thai cho sản phụ

Ngày 28-5, các chuyên gia can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ phối hợp chuyên gia can thiệp tim mạch trẻ em của Bệnh viện Nhi đồng 1 đã can thiệp thành công một trường hợp dị tật tim bẩm sinh phức tạp từ một bào thai 22 tuần tuổi của sản phụ người Singapore.

Đây là trường hợp thai nhi mắc bệnh lý không lỗ van động mạch chủ, một dạng dị tật tim bẩm sinh hiếm gặp. Sau khi phát hiện, các bác sĩ Singapore của Bệnh viện KK Women’s and Children’s Hospital đánh giá, thai nhi có nguy cơ cao tử vong trong tử cung và đã chủ động giới thiệu bệnh nhân sang TPHCM để điều trị, vì các bác sĩ Singapore biết được các bác sĩ của TPHCM đã triển khai thành công kỹ thuật can thiệp tim bào thai trong thời gian gần đây.

Sản phụ đã đến bệnh viện Nhi Đồng 1 đánh giá bất thường tim bẩm sinh của bào thai, giống như đánh giá của các bác sĩ Singapore. Sau đó, ê-kíp can thiệp bào thai và can thiệp tim bẩm sinh của 2 bệnh viện Nhi Đồng 1 và Từ Dũ đã hội chẩn từ xa với các chuyên gia hàng đầu của Úc, Pháp, tất cả đều thống nhất chẩn đoán và cần can thiệp sớm để cứu bào thai.

Đây là trường hợp can thiệp thứ 9 tại TPHCM, nhưng được đánh giá là khó nhất do thai còn rất nhỏ (22 tuần tuổi, nặng 600gram) và tình trạng bệnh lý đặc biệt nặng.

Ê-kíp đã tiến hành lần can thiệp đầu tiên vào ngày 22-5, tuy nhiên chưa thành công. Đến hôm nay (ngày 28-5), sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, ca can thiệp lần thứ hai thành công tốt đẹp.

Theo Sở Y tế TPHCM, một bệnh viện hàng đầu của Singapore chủ động giới thiệu người bệnh sang TPHCM để được điều trị không chỉ là niềm tin vào năng lực chuyên môn mà còn là sự ghi nhận của khu vực ASEAN đối với trình độ kỹ thuật cao trong lĩnh vực y học bào thai tại Việt Nam. Đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển y học bào thai và kỹ thuật chuyên sâu tại TPHCM, đồng thời khẳng định quyết tâm phát triển trở thành trung tâm y tế chuyên sâu khu vực Đông Nam Á của ngành y tế TPHCM.

THÀNH SƠN