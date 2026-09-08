Bệnh viện Thống Nhất thực hiện thành công ghép gan từ người cho sống

Sau 2 năm chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn và quy trình kỹ thuật, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) đã thực hiện thành công kỹ thuật ghép gan từ người cho sống. Người hiến và người nhận là anh em ruột.